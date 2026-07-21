Андрей Гайдулян извинился за то, что называл BTS «тараканьим цирком»

Актер Андрей Гайдулян, известный по роли в сериале «СашаТаня», в своем блоге назвал выступление группы BTS в перерыве между таймами финальной игры ЧМ‑2026 «тараканьим цирком». Его слова вызвали резкую реакцию со стороны поклонников музыкантов, в итоге артист принес извинения и объяснил свою позицию.
По словам артиста, его не устраивают не сами южнокорейские музыканты, а факт такого шоу на чемпионате мира по футболу.
— У меня нет никаких претензий к группе BTS, и они отличные ребята… Все эти шоу, которые не совсем присущи чемпионату мира по футболу, вызывают у меня такую негативную, неприятную реакцию, — заявил Гайдулян.
21 июля Гайдулян опубликовал шуточную фотографию, на которой он «запечатлен» среди участников группы. Большинство реакций и комментариев к публикации оказались положительными, однако многие поклонники BTS сочли юмор Гайдуляна неуместным и потребовали извинений от актера непосредственно перед самими музыкантами.
Также на финале чемпионата мира выступила певица Шакира. А вместе с ней на сцену вышла 10-летняя русская девочка Есения Михеева, которую колумбийская артистка пригласила сама.