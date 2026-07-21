Актер Дмитрий Поднозов умер на 65-м году жизни

«Кино — работа, а театр — хобби. Театр для меня легче. Для кого-то театр — работа и кино тоже. В кино я могу не согласиться на что-то, но редко, мне многое там нравится. Если это же предложение поставить мне в театре, откажусь, скажу, что не хочу. Делаю здесь только то, что хочется», — говорил он.