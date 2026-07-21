Белоруска вызвала милицию из-за ролика в TikTok, который посмотрела ее дочь

Так, школьница сначала увидела в Тик-Ток ролик о якобы новом мессенджере. После девочка написала «администратору», и ей прислали ссылку для скачивания «модного приложения». Чтобы его установить, нужно было войти в «новую учетную запись» по логину и паролю, которые прислали мошенники.