Белоруска вызвала милицию из-за ролика в TikTok, который посмотрела ее дочь

В Барановичах 12-летняя девочка посмотрела модный ролик в TikTok, после чего ее мама обратилась в милицию. Подробности рассказали в УВД Брестского облисполкома.
Так, школьница сначала увидела в Тик-Ток ролик о якобы новом мессенджере. После девочка написала «администратору», и ей прислали ссылку для скачивания «модного приложения». Чтобы его установить, нужно было войти в «новую учетную запись» по логину и паролю, которые прислали мошенники.
Девочка сделала все, что требовалось и в результате потеряла доступ к своему Apple ID. После того, как контроль над устройством и аккаунтом перешел к преступникам, они потребовали заплатить за возврат доступа — около 700 белорусских рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело о вымогательстве (ч.1 ст. 208 Уголовного кодекса Беларуси).
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