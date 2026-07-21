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Белоруска вызвала милицию из-за ролика в TikTok, который посмотрела ее дочь

В Барановичах девочка посмотрела модный ролик в TikTok, а ее мама обратилась в милицию.

Источник: Комсомольская правда

В Барановичах 12-летняя девочка посмотрела модный ролик в TikTok, после чего ее мама обратилась в милицию. Подробности рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Так, школьница сначала увидела в Тик-Ток ролик о якобы новом мессенджере. После девочка написала «администратору», и ей прислали ссылку для скачивания «модного приложения». Чтобы его установить, нужно было войти в «новую учетную запись» по логину и паролю, которые прислали мошенники.

Девочка сделала все, что требовалось и в результате потеряла доступ к своему Apple ID. После того, как контроль над устройством и аккаунтом перешел к преступникам, они потребовали заплатить за возврат доступа — около 700 белорусских рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о вымогательстве (ч.1 ст. 208 Уголовного кодекса Беларуси).

А еще мы писали, что супруги оставили у церкви в Минске 60 000 рублей, но это было не пожертвование.