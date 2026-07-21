«Н» — значит ночной: кто ездит на новом автобусном маршруте после полуночи

— Провели время, на водном трамвайчике покатались. Днем не было возможности выйти, прогуляться и пообщаться всем вместе. Дочь работает, а многие автобусы перестают ходить уже в 10 часов вечера, толком не погуляешь. Наверстываем. Может, на следующей неделе еще раз так погуляем.