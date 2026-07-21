Госдума приняла поправки к Налоговому кодексу для стабилизации цен на топливо

Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон, направленный на стабилизацию ситуации на рынке топлива. Соответствующий документ во вторник, 21 июля, появился на портале Думы.
— В соответствии с законом, уточняется механизм налогообложения акцизами автомобильного бензина, произведенного путем смешения прямогонного бензина и иных компонентов. Также предусматривается расширение механизма топливного демпфера, — уточнили в публикации Госдумы.
Проект предусматривает исключение из налоговой базы по налогу на прибыль организаций доходов и расходов администраторов программ мотивации международных компаний, связанных с приобретением и передачей акций для целей таких программ.
В нижней палате парламента пояснили, что теперь у правительства России будут расширенные административные функции в энергетической сфере. Предполагается, что изменения помогут активизировать поставки топлива на внутренний российский рынок, а также обеспечат появление дополнительных стратегических резервов горючего.
Также вносятся поправки в Налоговый кодекс, которые расширят возможности нефтеперерабатывающих заводов, заключивших соглашения по модернизации их мощностей. Кроме того, некоторые изменения корректируют топливный демпфер для уполномоченных организаций, которые реализуют импортный бензин в РФ, говорится в документе.
До этого председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала не драматизировать ситуацию с топливом в РФ. По ее словам, правительство страны принимает необходимые решения.