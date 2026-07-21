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Роспотребнадзор запросил у Турции данные о случаях Коксаки у туристов

Роспотребнадзор направил запрос в Министерство здравоохранения Турции после сообщений о случаях заражения российских туристов, в том числе детей, вирусом Коксаки в отеле IC Santai Family Resort в Белеке.

Источник: РБК

Роспотребнадзор направил запрос в Министерство здравоохранения Турции после сообщений о случаях заражения российских туристов, в том числе детей, вирусом Коксаки в отеле IC Santai Family Resort в Белеке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Российская служба попросила турецкую сторону предоставить официальные результаты расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации. Запрос направлен в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия.

Аналогичное письмо Роспотребнадзор направил в Ассоциацию туроператоров России (АТОР) с просьбой предоставить имеющуюся информацию.

Ведомство рекомендовало туристам соблюдать меры профилактики: тщательно мыть руки, использовать бутилированную или кипяченую воду, мыть овощи и фрукты, избегать контактов с людьми с признаками инфекции, не допускать попадания воды из бассейнов в рот, а также по возможности ограничить посещение детьми игровых комнат и детских клубов при неблагоприятной эпидемиологической обстановке.

Ранее телеграм-канал «SHOT Проверка» сообщил, что более десяти российских туристов, включая детей, пожаловались на симптомы отравления после отдыха в пятизвездочном отеле World Star Beach Resort & Spa в Аланье. В Генконсульстве России сообщили, что турецкие профильные ведомства не подтвердили информацию о массовом отравлении, а обращений россиян по этому поводу в дипмиссию не поступало.

РБК обратился за комментарием в АТОР, направил запрос в Минздрав Турции.

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