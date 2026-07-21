Роспотребнадзор запросил у Турции данные о случаях Коксаки у туристов

Ранее телеграм-канал «SHOT Проверка» сообщил, что более десяти российских туристов, включая детей, пожаловались на симптомы отравления после отдыха в пятизвездочном отеле World Star Beach Resort & Spa в Аланье. В Генконсульстве России сообщили, что турецкие профильные ведомства не подтвердили информацию о массовом отравлении, а обращений россиян по этому поводу в дипмиссию не поступало.