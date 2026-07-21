В Тамбовскую клиническую центральную больницу поступило новое оборудование

Новое оборудование поступило в Тамбовскую клиническую центральную районную больницу в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Тамбовского муниципального округа.
Учреждение получило ультразвуковой аппарат российского производства «РуСкан-65». Оборудование экспертного класса уже введено в эксплуатацию. Аппарат применяют для диагностики в акушерстве, педиатрии, онкологии, травматологии и кардиологии, а также во время операций.
«Использование нового комплекса позволит повысить качество ультразвуковой диагностики, выявлять заболевания на ранних стадиях, более точно устанавливать диагноз и контролировать эффективность проводимого лечения», — отметил главный врач Тамбовской клинической центральной районной больницы Никита Воронин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.