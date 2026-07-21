Запросы россиян к DeepSeek оказались в открытом доступе в Google

Некоторые запросы носили глубоко личный характер. Кто-то в деталях описал нейросети свои переживания из-за сухого ответа «ок» в личной переписке. Пользователь признался, что потратил полчаса на мучительные попытки интерпретировать сообщение, в котором не было ни восклицательного знака, ни смайла. Ещё один посетитель сервиса интересовался необходимостью визита к психиатру после рискованного кулинарного эксперимента: он смешал оставшийся от обеда суп с кетчупом и ванильным мороженым.