Отключение света, воды и газа в Волгограде и области 22 июля

Свет и газ отключат 22 июля в Волгограде и области.
Электроэнергию не будут поставлять в областном центре:
В Ворошиловском районе 09:00−17:00.
ул. Базисная, 103−117, 115а, 106−112;
ул. Львовская, 104−132, 124а, 103−133, 103а, 103б, 131а, 133а, 148, 149, 145;
ул. Нагорная, 139−151, 118−126, 129, 100, 101, 297, 298, 132, 134;
ул. Ойротская, 184;
ул. Орская, 252, 261а, 300;
ул. Приволжская, 151, 153, 127−133, 127а, 110−136, 116а, 118а, 146−154, 135−139.
В Дзержинском районе 09:00−17:00.
ул. Витимская, 35а;
ул. Денисовская, 32−44, 35−45, 45а;
ул. Днепровская, 20−26, 26а, 28−32, 32а, 34−40, 21−43, 43а.
В Кировском районе 09:00−17:00.
ул. Красногорская, 106−158, 127−171;
ул. Красных Командиров, 180а-218, 225−265;
ул. Маяковского, 146−192, 141−191;
ул. Пожарского, 232−288, 231−279.
В Краснооктябрьском районе 8:30−17:00.
пер. Вогульский, 15, 17, 19а;
ул. Западная, 6−10, 5−11;
ул. Заполярная, 3−9, 14, 16;
ул. Капитанская, 2−32, 3−17, 7а;
ул. Кольская, 16;
ул. Мичурин сад, 1−5;
ул. Новинская, 6−12, 7−13;
ул. Руднева, 22а, 90−102, 95−113, 109а;
ул. Южная, 4−8, 1−7.
В Тракторозаводском районе 09:30−12:00.
ул. Богомольца, 6;
09:00−17:00.
ул. Героев Тулы, 13, 15, 17;
ул. Колумба, 16.
В Центральном районе 09:00−12:00.
ул. Двинская, 9.
Газ отключат 22 июля:
Волжский 09:00−13:00.
ул. 87-я Гвардейская, 21;
ул. Генерала Карбышева, 171;
ул. С. Р. Медведева, 41, 43а, 45, 51, 55, 57, 59.
Камышин 08:00−17:00.
ул. Гороховская;
ул. Овраг Беленький.
Верхний Балыклей Быковского района 08:00 22 июля — 08:00 23 июля.
Вернуть газ должны жителям Кумылженского района, которые остаются без голубого топлива с 17 июля в населённых пунктах: х. Глушица, х. Жуковский, х. Козлов, х. Крапцовский, х. Краснянский, ст-ца Кумылженская, х. Никитинский, х. Обливский, х. Потаповский, х. Родионовский, х. Суляевский, х. Седов, х. Точилкин, х. Тюринский, х. Чиганаки 1-е, х. Чиганаки 2-е, х. Ярской 1-й.