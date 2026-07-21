Российские войска ударили по трем портам Украины и судам, используемым ВСУ

— Кроме того, на переходе морем (девять километров восточнее, 51 километр южнее и 71 километр юго-восточнее Одессы) поражены беспилотными летательными аппаратами морское судно типа балкер и два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порты Одесса и Черноморск, — передает канал ведомства в мессенджере МАКС.