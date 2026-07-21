Российские войска ударили по трем портам Украины и судам, используемым ВСУ

Российские войска нанесли удары по трем портам Украины и судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Для поражения целей использовались ударные беспилотники и высокоточное оружие воздушного базирования. Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
В ведомстве уточнили, что в порту Одесса российские военнослужащие атаковали объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения военных грузов, в порту Черноморск — цех судоремонтного завода, а в порту Николаев ликвидировали сухогруз в момент разгрузки грузов, предназначенных для ВСУ.
— Кроме того, на переходе морем (девять километров восточнее, 51 километр южнее и 71 километр юго-восточнее Одессы) поражены беспилотными летательными аппаратами морское судно типа балкер и два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порты Одесса и Черноморск, — передает канал ведомства в мессенджере МАКС.
Ночью 20 июля российская армия поразила порт Одесса с помощью высокоточного оружия воздушного базирования и барражирующих боеприпасов. По данным Минобороны, удары пришлись на резервуары с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для украинских войск.