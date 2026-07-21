ВОЗ обнародовала долгосрочный прогноз по онкологии в мире

Проведенный ВОЗ опрос показал, что финансовые трудности возникают как минимум у 45% пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями, и их семей. Это связано в том числе с высокой стоимостью лекарств и потерей дохода из-за невозможности работать. Более половины респондентов говорят о серьезных проблемах с психическим здоровьем — депрессии, тревоге и чувстве изоляции. Организация также обращает внимание на проблему неравных условий, в которых оказываются пациенты в разных государствах. Выживаемость при раке груди в богатых странах достигает 87%, в бедных — лишь 42%. Доступ к жизненно важным препаратам в слаборазвитых государствах имеют не более 54% пациентов. В бедных странах практически отсутствует доступ к паллиативной и психологической помощи.