В Черняховске двое мужчин встретили утро в кафе и превратили его в свинарник после просьбы идти домой

Инцидент произошёл 2 марта прошлого года в заведении на улице Ленина. Около 6:00 бармен и охранник попросили посетителей разойтись и столкнулись с нестандартной реакцией. Мужчины спихнули с витрины коробки, принялись выкрикивать угрозы, а затем бросили в работников стеклянную бутылку, контейнер с товарами и несколько попавших под руку предметов. Пострадавшие получили травмы.