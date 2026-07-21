Россия обошла Германию в производстве пива

Россия обошла Германию по производству пива, заняв по итогам 2025 года первое место среди стран Европы. Об этом говорится в заявлении международной компании BarthHaas.
«В Европе производство пива сократилось в общей сложности на 8,4 миллиона гектолитров. Это было связано прежде всего со значительным снижением выпуска в Германии», — следует из данных доклада.
Согласно источнику, объем производства пива в России в прошлом году составил 90,1 миллиона гектолитров, в то время как в Германии выпуск за аналогичный период составил 79,2 миллиона.
При этом международным лидером по производству пива остался Китай, где за 2025 год было произведено 353,6 миллиона гектолитров. Второе и третье место заняли США и Бразилия.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия значительно снизила объем закупок пива из Германии. Импорт продукции сократился до исторического минимума, достигнув отметки в 55,9 тысячи евро за месяц.