В Москве подвели итоги VII фестиваля-форума «Российская креативная неделя»

«Конечно, как правило, когда падение доверия к институтам власти, это свято место пусто не бывает. Его занимают харизматичные лидеры платформ, какие-то крупные блогеры и другие инфлюенсеры. В этой битве за внимание и за доверие, кончено, мы тоже перестраиваем свою работу. Самое главное, что медиа сейчас, ну, во всяком случае точно наш холдинг, — это уже не некие созерцатели и просто наблюдатели за происходящим. То есть мы уже давно имеем точно свои ценности, свои убеждения, и мы их транслируем. Они релевантны нашей аудитории. Это очень важно, потому что это её запрос», — подчеркнул Арапов.