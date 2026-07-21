Science Daily: Ученые выяснили, что сахарозаменители ускоряют старение мозга

Сахарозаменители ускоряют старение мозга. С такому выводу пришли ученые из Бразилии. Результаты исследования приводит журнал Science Daily.
— Низкокалорийные и бескалорийные подсластители часто рассматриваются как здоровая альтернатива сахару, однако наши результаты показывают, что некоторые подсластители со временем могут оказывать негативное воздействие на здоровье мозга, — заявила автор исследования, доктор медицинских наук из Университета Сан-Паулу Клаудия Кимиэ Суэмото.
В рамках исследования ученые в течение восьми лет наблюдали за состоянием 12 772 взрослых людей. Всех их разделили на три группы по употреблению семи заменителей сахара: сахарина, аспартама, ацесульфама К, ксилита, эритрита, сорбита и таганозы.
— У людей, потреблявших наибольшее количество подсластителей, наблюдалось снижение общих когнитивных способностей и памяти на 62 процента по сравнению с теми, кто потреблял их меньше всего… Участники группы со средним уровнем потребления показали спад на 35 процентов быстрее, чем у людей с низким потреблением, — говорится в материале.
Единственным сахарозаменителем из списка, который не вызывал снижение когнитивных функций, оказалась Тагатоза. Однако исследователи подчеркнули, что полученные результаты носят наблюдательный характер.
Несмотря на исследования, многие до сих пор считают, что сахарозаменители безопасны. Этот миф опроверг кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Андрей Кондрахин. По его словам, сахарозаменители также нарушают работу кишечника.