Science Daily: Ученые выяснили, что сахарозаменители ускоряют старение мозга

— У людей, потреблявших наибольшее количество подсластителей, наблюдалось снижение общих когнитивных способностей и памяти на 62 процента по сравнению с теми, кто потреблял их меньше всего… Участники группы со средним уровнем потребления показали спад на 35 процентов быстрее, чем у людей с низким потреблением, — говорится в материале.