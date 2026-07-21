Первый перевозчик на деревне

Перевозчик, директор ООО «Автомиг» Игорь Сасунов, занялся реализацией в Пермском округе инвестиционного проекта по созданию туристической агродеревни «Протомедово». В администрации Пермского муниципального округа рассказали, что соответствующее соглашение было заключено по итогам заседания местного совета по улучшению инвестиционного климата в конце мая. Сейчас на территории в 3 га уже обустроен форелевый пруд, пасека, в дальнейшем предприниматель намерен обустроить осетровый пруд. В этом году господин Сасунов планирует ввести в эксплуатацию два гостевых дома, а в следующем в агродеревне появится глэмпинг и гостевой дом на 16 человек. Также бизнесмен намерен построить апидомик.
«Для округа реализация проекта означает появление нового туристического продукта, что ведет к привлечению дополнительного потока посетителей в сельскую местность, а также к созданию новых рабочих мест. Администрация рассматривает этот проект как точку роста, которая укрепляет местную экономику и повышает узнаваемость территории», — пояснили в пресс-службе администрации.
Сам господин Сасунов уверен, что комплекс будет пользоваться спросом круглогодично благодаря расположению рядом с горнолыжной базой. Объем инвестиций в проект предприниматель не раскрыл.
Игорь Сасунов известен в Перми как бизнесмен, занимающийся автобусными перевозками. В начале 2000-х он возглавлял некоммерческое партнерство частных автоперевозчиков «Автоликон», которое затем основало транспортную компанию. В 2006—2008 годах руководил комитетом по транспорту администрации города, а также был заместителем руководителя департамента дорог и транспорта. В 2020 году возглавил пермский филиал федеральной компании «Автомиг».
Весной этого года власти Прикамья приняли стратегию развития туризма в регионе до 2035 года. Среди ключевых целей — попадание в десятку Национального туристического рейтинга. Предполагается, что реализация стратегии позволит привлекать в регион более 2 млн туристов ежегодно. Помимо событийного туризма, приоритетными направлениями были определены социальный, детский, сельский и самодеятельный туризм. В прошлом году турпоток в регионе составил 1,6 млн человек. При этом объем туристических услуг в Пермском крае за последние четыре года вырос в пять раз и по итогам прошлого года составил 20 млрд руб.
Генеральный директор ООО «Фирма международного туризма “Валида”» (развивает экоотель «Еремичи» в Ильинском районе) Елена Шперкина считает, что агротуризм очень востребованное направление. По ее мнению, особенным спросом он пользуется у молодежи, которая хочет побыть в тишине, поближе к природе. По словам госпожи Шперкиной, для успеха проекта его необходимо наполнить активностями, чтобы туристам было чем заниматься. Это может быть рыбалка, переработка или сбор продуктов. По ее словам, главная проблема агронаправления — найти персонал. Эксперт также отметила, что у подобных проектов длительный срок окупаемости (7−10 лет).
Директор Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства (НИИСХ) Иван Огородов отметил, что как самостоятельная большая отрасль агротуризм развивается неустойчиво. Он вспоминает, что в стратегии развития АПК Прикамья агротуризм ранее выделялся как отдельное направление. По словам эксперта, наиболее подходящие территории для его развития это Добрянский, Кунгурский, Ильинский и Пермский районы, а также Суксун, Елово и Чайковский. «Для развития агротуризма нужны другие объекты притяжения с уже сформированным туристическим потоком. Это могут быть туристические локации или локальные развлечения (типа фестивалей), потому что одной только агродеревне самостоятельно генерировать туристический поток очень сложно. Кроме того, агротуризм — это довольно длинные деньги со сроком окупаемости шесть-восемь лет», — оценил сложности проекта директор НИИСХ.