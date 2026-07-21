Первый перевозчик на деревне

Директор Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства (НИИСХ) Иван Огородов отметил, что как самостоятельная большая отрасль агротуризм развивается неустойчиво. Он вспоминает, что в стратегии развития АПК Прикамья агротуризм ранее выделялся как отдельное направление. По словам эксперта, наиболее подходящие территории для его развития это Добрянский, Кунгурский, Ильинский и Пермский районы, а также Суксун, Елово и Чайковский. «Для развития агротуризма нужны другие объекты притяжения с уже сформированным туристическим потоком. Это могут быть туристические локации или локальные развлечения (типа фестивалей), потому что одной только агродеревне самостоятельно генерировать туристический поток очень сложно. Кроме того, агротуризм — это довольно длинные деньги со сроком окупаемости шесть-восемь лет», — оценил сложности проекта директор НИИСХ.