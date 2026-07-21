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Потомок Николая I предложил переименовать Свердловскую область

Потомок императора Николая I предложил новое название для Среднего Урала.

Источник: Комсомольская правда

В эфире телеканала «ОТВ» выступил потомок императора Николая I Гавриил Дорошин. Он предложил переименовать Свердловскую область.

— Я считаю, что область нужно переименовать в Екатеринбургскую или Уральскую губернию. Мы всегда говорим, что Ленин, большевики — это наша история. Однако не вся история полезна. Есть личности, которые нужны. Есть и те, от кого мы осознанно отказываемся, кого мы стыдимся, — говорит Гавриил Дорошин.

По мнению потомка, переименование изменит отношение людей к царской семье. Гавриил Дорошин подчеркивает, что человек, выросший с проспектами и площадями Ленина, воспринимает его личность нейтрально. Однако такую тенденцию стоит сменить.