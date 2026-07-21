Потомок Николая I предложил переименовать Свердловскую область

— Я считаю, что область нужно переименовать в Екатеринбургскую или Уральскую губернию. Мы всегда говорим, что Ленин, большевики — это наша история. Однако не вся история полезна. Есть личности, которые нужны. Есть и те, от кого мы осознанно отказываемся, кого мы стыдимся, — говорит Гавриил Дорошин.