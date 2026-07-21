Губернатор Воскресенский пообещал «взбодрить всех» после проверки аптеки

Ранее Life.ru сообщал, что российские аптеки за первый год действия нового разрешительного режима на кассах пресекли более 21 миллиона попыток реализации лекарств с нарушениями. Среди них около 300 тысяч упаковок имели истёкший срок годности. Система контроля, введённая с 1 июня прошлого года, проверяет каждую покупку через кассовое оборудование, обращаясь к базе маркировки и блокируя продажу препаратов с ограничениями на оборот.