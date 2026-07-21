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Губернатор Воскресенский пообещал «взбодрить всех» после проверки аптеки

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в ходе рабочей поездки в Вичугу проверил местные аптеки на наличие жизненно важных лекарств для льготников и пообщался с жителями города.

Источник: Life.ru

Видео © МАХ/Ивановская область.

Воскресенский узнал, что некоторые препараты, включая инсулин и лекарства для сердечников, уже поступили, однако часть необходимых изделий пока недоступна. На кадрах, опубликованных правительством региона на платформе «Макс», видно, как губернатор интересуется у фармацевта, когда аптека получит тест-полоски для глюкометров, и получает ответ, что точной информации нет.

«Они в аптеках должны знать всегда… Всё, пошёл взбодрю всех сейчас», — заявил Воскресенский, обращаясь к собравшимся у аптеки жителям.

Ранее Life.ru сообщал, что российские аптеки за первый год действия нового разрешительного режима на кассах пресекли более 21 миллиона попыток реализации лекарств с нарушениями. Среди них около 300 тысяч упаковок имели истёкший срок годности. Система контроля, введённая с 1 июня прошлого года, проверяет каждую покупку через кассовое оборудование, обращаясь к базе маркировки и блокируя продажу препаратов с ограничениями на оборот.

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