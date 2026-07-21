В Госдуме пообещали серьёзные изменения на топливном рынке в ближайшие дни

Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что перемены коснутся и стоимости, и поставок горючего. По его словам, процесс запустится буквально завтра-послезавтра.
Парламентарий связал корректировку рынка с новым законопроектом. Документ, принятый Госдумой 21 июля в третьем чтении, расширяет демпферный механизм и меняет правила налогообложения акцизами бензина, полученного смешением прямогонного сырья с другими компонентами.
Задача поправок — стимулировать дополнительные отгрузки и создание резервов. Володин уточнил, что запасы необходимы на передовой, в тыловых районах, в ходе уборочной кампании и для работы экстренных служб.
Глава ГД призвал коллег поддерживать начинания кабмина, отказавшись от популизма и демагогии. Предложения направить инициативу на дополнительную экспертизу он счёл необоснованными.
Обострение ситуации со снабжением топливом Володин объяснил атаками украинской стороны на НПЗ и объекты инфраструктуры. Такие действия он расценил как попытку расколоть общество.
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