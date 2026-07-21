Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме пообещали серьёзные изменения на топливном рынке в ближайшие дни

Ситуация с обеспечением топливом и ценами на него начнёт радикально меняться в ближайшие дни. С таким заявлением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин на фоне принятия закона о расширении топливного демпфера.

Источник: Life.ru

Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что перемены коснутся и стоимости, и поставок горючего. По его словам, процесс запустится буквально завтра-послезавтра.

Парламентарий связал корректировку рынка с новым законопроектом. Документ, принятый Госдумой 21 июля в третьем чтении, расширяет демпферный механизм и меняет правила налогообложения акцизами бензина, полученного смешением прямогонного сырья с другими компонентами.

Задача поправок — стимулировать дополнительные отгрузки и создание резервов. Володин уточнил, что запасы необходимы на передовой, в тыловых районах, в ходе уборочной кампании и для работы экстренных служб.

Глава ГД призвал коллег поддерживать начинания кабмина, отказавшись от популизма и демагогии. Предложения направить инициативу на дополнительную экспертизу он счёл необоснованными.

Обострение ситуации со снабжением топливом Володин объяснил атаками украинской стороны на НПЗ и объекты инфраструктуры. Такие действия он расценил как попытку расколоть общество.

Последние новости о ситуации с бензином в России: цены на АЗС, дефицит топлива, меры правительства, экспортные ограничения, поставки и работа НПЗ — читайте в специальном разделе Life.ru.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше