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В Волгограде простятся с внезапно скончавшимся журналистом Владимиром Ельниковым

В Волгограде 25 июля похоронят журналиста Владимира Ельникова. Он скончался.

В Волгограде 25 июля похоронят журналиста Владимира Ельникова. Он скончался в день своего 63-летия, 17 июля, рассказали его бывшие коллеги. Причиной смерти волгоградца стал инфаркт.

Владимир Ельников хорошо известен в журналистском сообществе Волгограда. Он работал в известных когда-то изданиях — «Деловое Поволжье», «Молодой. Свежее решение», сотрудничал с «Хронометром».

— Владимир был внештатным корреспондентом «Хронометра», делал материалы на разные темы, хорошо разбирался в экономике. Он был очень спокойным, доброжелательным, надежным человеком. За его материалы можно было быть спокойными — он ответственно относился к словам, — вспоминает его бывший коллега по этому изданию Александр Тюгаев.

Владимир Ельников возглавлял также ряд изданий в Волгограде. В последнее время жил в Москве, где продолжал заниматься журналистской деятельностью. Одной из любимых тем Владимира была жизнь села. Его коллеги даже предлагали ему заняться написанием книг.

Фото вконтакте24.рф.