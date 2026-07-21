В Волгограде простятся с внезапно скончавшимся журналистом Владимиром Ельниковым

— Владимир был внештатным корреспондентом «Хронометра», делал материалы на разные темы, хорошо разбирался в экономике. Он был очень спокойным, доброжелательным, надежным человеком. За его материалы можно было быть спокойными — он ответственно относился к словам, — вспоминает его бывший коллега по этому изданию Александр Тюгаев.