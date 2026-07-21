Пашинян через притчу о птице продемонстрировал новый курс Армении

«Эта птичка залетела внутрь и уже семь-восемь часов вот так летает, бьётся о стекло, пытается выбраться наружу, потому что видит перед собой свободное пространство», — сказал Пашинян. По его словам, сколько бы птица ни билась, у неё ничего не получится, если она будет продолжать те же действия.