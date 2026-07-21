Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пашинян через притчу о птице продемонстрировал новый курс Армении

Премьер-министр Армении заявил, что стране нужно отказаться от прежней логики и выбрать другой путь.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своём Telegram-канале опубликовал видео с птицей, которая бьётся о стекло, пытаясь вылететь из помещения. Он использовал этот образ, чтобы объяснить, как Армения может изменить ход своей истории.

«Эта птичка залетела внутрь и уже семь-восемь часов вот так летает, бьётся о стекло, пытается выбраться наружу, потому что видит перед собой свободное пространство», — сказал Пашинян. По его словам, сколько бы птица ни билась, у неё ничего не получится, если она будет продолжать те же действия.

«Единственный способ для нашей птички выбраться — отказаться от этой логики и выбрать другой путь. И, по сути, это то, что нужно знать о нашей истории», — заявил премьер.

Ранее KP.RU писал, что Пашинян объявил о намерении Армении вступить в Евросоюз, но признавал, что страна пока не готова к членству. В Москве неоднократно предупреждали, что усидеть на двух стульях не получится.

В начале июля Никол Пашинян заявлял о заинтересованности страны в участии в Евразийском экономическом союзе. На встрече с Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге он подчеркнул, что Ереван настроен на плановую работу механизмов союза в интересах дальнейшего развития ЕАЭС, а также выражал надежду на конструктивное разрешение вопросов с Россией.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше