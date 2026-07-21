Пашинян через притчу о птице продемонстрировал новый курс Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своём Telegram-канале опубликовал видео с птицей, которая бьётся о стекло, пытаясь вылететь из помещения. Он использовал этот образ, чтобы объяснить, как Армения может изменить ход своей истории.
«Эта птичка залетела внутрь и уже семь-восемь часов вот так летает, бьётся о стекло, пытается выбраться наружу, потому что видит перед собой свободное пространство», — сказал Пашинян. По его словам, сколько бы птица ни билась, у неё ничего не получится, если она будет продолжать те же действия.
«Единственный способ для нашей птички выбраться — отказаться от этой логики и выбрать другой путь. И, по сути, это то, что нужно знать о нашей истории», — заявил премьер.
Ранее KP.RU писал, что Пашинян объявил о намерении Армении вступить в Евросоюз, но признавал, что страна пока не готова к членству. В Москве неоднократно предупреждали, что усидеть на двух стульях не получится.
В начале июля Никол Пашинян заявлял о заинтересованности страны в участии в Евразийском экономическом союзе. На встрече с Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге он подчеркнул, что Ереван настроен на плановую работу механизмов союза в интересах дальнейшего развития ЕАЭС, а также выражал надежду на конструктивное разрешение вопросов с Россией.