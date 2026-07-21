Главные новости за 21 июля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Склад Wildberries в городе Котовске Тамбовской области, пострадавший в результате атаки беспилотников, возобновит работу 23 июля. По словам Татьяны Ким, после оценки состояния логистического комплекса склад снова сможет принимать поставки от продавцов, а товары, хранившиеся на нем, вернутся в продажу. Также Wildberries накануне начал выплаты семьям погибших и пострадавшим, которые находятся в тяжелом состоянии.