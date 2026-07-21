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Ситуация на топливном рынке начнет радикально меняться, заявил Володин

Володин: ситуация с поставками и ценами на топливо изменится в ближайшее время.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Ситуация с ценами на топливо и его поставками начнет улучшаться уже в ближайшие дни, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Сегодня это конкретный вклад Государственной думы в решение вопроса, который людей волнует. Посмотрите, вот буквально завтра-послезавтра ситуация радикально начнет меняться», — сказал он на пленарном заседании.

При этом он подчеркнул, что топливо должно быть и на передовой, и в тылу, и на уборочной кампании, и у экстренных служб.

Ранее во вторник депутаты приняли во втором и третьем чтениях закон, распространяющий демпферный механизм на импортное дизельное топливо.

Этим летом в некоторых регионах страны возникают перебои с поставками горючего. Как объяснял вице-премьер Александр Новак, они вызваны изменениями в логистике. Чтобы обеспечить потребности россиян, власти принимают дополнительные меры. Среди них — запрет на экспорт бензина, изменения в биржевых торгах для сдерживания цен, а также налоговые стимулы для импорта топлива и роста его производства в России.

В начале месяца Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка бензином и дизелем и поддержку отечественных нефтеперерабатывающих заводов. Согласно ему, допускается получение высокооктанового бензина путем смешения прямогонного сырья с иными компонентами. Помимо этого, до конца текущего года продлевается срок действия модернизационных соглашений для НПЗ, осуществляющих инвестиции на сумму более ста миллиардов рублей.

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