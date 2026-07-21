Ситуация на топливном рынке начнет радикально меняться, заявил Володин

Этим летом в некоторых регионах страны возникают перебои с поставками горючего. Как объяснял вице-премьер Александр Новак, они вызваны изменениями в логистике. Чтобы обеспечить потребности россиян, власти принимают дополнительные меры. Среди них — запрет на экспорт бензина, изменения в биржевых торгах для сдерживания цен, а также налоговые стимулы для импорта топлива и роста его производства в России.