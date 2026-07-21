Госдума расширила список статей КоАП о выдворении мигрантов до 45 пунктов

Разработкой поправок в марте занималось МВД. Суть изменений в том, что высылка из страны становится безальтернативной мерой по примерно 20 составам кодекса. Ранее за эти проступки могли назначить лишь денежное взыскание.
В число таких нарушений попали участие в несогласованных акциях и принуждение к забастовке или отказу от неё. Также депортировать могут за несоблюдение требований режима чрезвычайной ситуации.
Отдельно введены новые составы исключительно для приезжих. Речь идёт о мелком хулиганстве, сопряжённом с неподчинением правоохранителям, и распространении в СМИ инструкций по созданию взрывных устройств.
Парламентарий обозначил желаемую формулу пребывания: «Приехали, отработали и уехали, уважая наши законы».
Принятый документ предусматривает и рост финансовых санкций. За нелегальную трудовую деятельность взыскание увеличится с нынешних 2−5 тысяч до 4−7 тысяч рублей.
Выдворение в таких случаях станет обязательным дополнением к штрафу. Поправки также ужесточают ответственность ещё по 14 составам административного кодекса.
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