ФАС предложила ввести сбор за возврат железнодорожных билетов

По данным перевозчиков, только в 2025 году было возвращено свыше 25 миллионов билетов. Из них повторно выкупаются лишь 5,9 миллиона мест, а порядка 9 миллионов мест остаются непроданными. При этом более половины возвратов оформляются за пять и менее дней до отправления поезда.