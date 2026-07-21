«Чувствую себя брошенным»: Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» сделал признание о работе на СБУ

Разговор с супругой прослушивался, когда мужчина находился под стражей в Италии. Документ, оказавшийся в распоряжении журнала Stern, содержит указания на возможную причастность государственных структур Украины к подрыву. При этом следователи, как уточняет издание, имеют лишь косвенные улики против задержанного.
В перехваченных беседах Кузнецов жаловался, что чувствует себя «брошенным» своей страной. Он также выражал желание связаться с неким «командиром» по имени Роман.
Предположительно, речь идет о Романе Червинском, известном в украинских спецслужбах. По данным телеканала, после ареста фигуранта Червинский в письменном заявлении подтвердил, что на момент диверсии подозреваемый являлся его подчиненным.
Немецкое следствие считает, что злоумышленники разработали план атаки по поручению госструктур Украины. Для этого они арендовали в Ростове парусную яхту «Андромеда». Затем водолазы установили взрывные устройства на трубопроводах, проложенных по морскому дну.
В настоящий момент обвиняемый содержится в следственном изоляторе Гамбурга. Ожидается, что судебный процесс пройдет именно там. Ранее его задержали в Италии и экстрадировали в Германию. Официальные обвинения украинцу были предъявлены Генпрокуратурой ФРГ.