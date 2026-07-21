Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума приняла закон о регулировании криптовалют

21 июля Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон «О цифровых валютах и цифровых правах». Законодатели сохранили жесткий подход к регулированию российского крипторынка: цифровые валюты не будут приниматься для оплаты товаров и услуг внутри страны, а все сделки будут проходить через лицензированных посредников, подключенных к организаторам торгов (биржам и ОТС). За хранение и учет криптовалют будут отвечать цифровые депозитарии. Закон вступит в силу с 1 сентября, однако значительная часть регулирования будет введена позже через нормативные акты Банка России.

21 июля Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон «О цифровых валютах и цифровых правах». Законодатели сохранили жесткий подход к регулированию российского крипторынка: цифровые валюты не будут приниматься для оплаты товаров и услуг внутри страны, а все сделки будут проходить через лицензированных посредников, подключенных к организаторам торгов (биржам и ОТС). За хранение и учет криптовалют будут отвечать цифровые депозитарии. Закон вступит в силу с 1 сентября, однако значительная часть регулирования будет введена позже через нормативные акты Банка России.

Несмотря на то что профучастники активно готовятся к проведению операций, эксперты указывают, что жесткие положения закона оттолкнут от российского поля массового инвестора. Упрощенное регулирование будет касаться только участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), однако и для них установлен двухсуточный период охлаждения трансграничных переводов.

Подробнее — в материале «Ъ» «В соответствии с цифрой закона».

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше