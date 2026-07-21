Госдума приняла закон о регулировании криптовалют

21 июля Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон «О цифровых валютах и цифровых правах». Законодатели сохранили жесткий подход к регулированию российского крипторынка: цифровые валюты не будут приниматься для оплаты товаров и услуг внутри страны, а все сделки будут проходить через лицензированных посредников, подключенных к организаторам торгов (биржам и ОТС). За хранение и учет криптовалют будут отвечать цифровые депозитарии. Закон вступит в силу с 1 сентября, однако значительная часть регулирования будет введена позже через нормативные акты Банка России.