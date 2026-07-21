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Аксенов: Крыму выделят пять миллиардов рублей из бюджета на компенсации жителям

Министерство финансов России дополнительно выделит Республике Крым пять миллиардов рублей на выплату компенсации жителям региона, у которых не было электроснабжения более двух суток. Об этом во вторник, 21 июля, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Министерство финансов России дополнительно выделит Республике Крым пять миллиардов рублей на выплату компенсации жителям региона, у которых не было электроснабжения более двух суток. Об этом во вторник, 21 июля, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

— Все попавшие под эту категорию граждане, которые подали соответствующие заявки, в кратчайшие сроки получат выплату в размере 15 тысяч рублей, — отметил чиновник.

Он добавил, что на федеральном уровне обсуждает вопрос дополнительной поддержки предпринимателей и уже согласовал с Министерством труда страны ряд мер, включая выплату двух третей от средней заработной платы сотрудникам предприятий, которые временно были выведены в простой. Кроме того, Аксенов выразил благодарность крымчанам за понимание и терпение, передает его канал в мессенджере МАКС.

18 июля глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким сообщила, что семьи работников маркетплейса Wildberries, которые погибли в результате удара украинских войск по складам компании в Московской и Тамбовской областях, получат от нее два миллиона рублей, а пострадавшие, находящиеся в тяжелом состоянии, — один миллион рублей.

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