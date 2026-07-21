Аксенов: Крыму выделят пять миллиардов рублей из бюджета на компенсации жителям

Министерство финансов России дополнительно выделит Республике Крым пять миллиардов рублей на выплату компенсации жителям региона, у которых не было электроснабжения более двух суток. Об этом во вторник, 21 июля, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
— Все попавшие под эту категорию граждане, которые подали соответствующие заявки, в кратчайшие сроки получат выплату в размере 15 тысяч рублей, — отметил чиновник.
Он добавил, что на федеральном уровне обсуждает вопрос дополнительной поддержки предпринимателей и уже согласовал с Министерством труда страны ряд мер, включая выплату двух третей от средней заработной платы сотрудникам предприятий, которые временно были выведены в простой. Кроме того, Аксенов выразил благодарность крымчанам за понимание и терпение, передает его канал в мессенджере МАКС.
18 июля глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким сообщила, что семьи работников маркетплейса Wildberries, которые погибли в результате удара украинских войск по складам компании в Московской и Тамбовской областях, получат от нее два миллиона рублей, а пострадавшие, находящиеся в тяжелом состоянии, — один миллион рублей.