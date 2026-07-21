Аксенов: Крыму выделят пять миллиардов рублей из бюджета на компенсации жителям

Он добавил, что на федеральном уровне обсуждает вопрос дополнительной поддержки предпринимателей и уже согласовал с Министерством труда страны ряд мер, включая выплату двух третей от средней заработной платы сотрудникам предприятий, которые временно были выведены в простой. Кроме того, Аксенов выразил благодарность крымчанам за понимание и терпение, передает его канал в мессенджере МАКС.