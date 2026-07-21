Герои России смогут бесплатно получать землю в Нижегородской области

В Нижегородской области планируют изменить порядок предоставления земельных участков для обладателей высших государственных наград. Соответствующий законопроект рассмотрели на заседании комитета Законодательного собрания региона по градостроительному развитию, сообщил председатель областного парламента Евгений Люлин.
Согласно инициативе, Герои Советского Союза, Герои России и полные кавалеры ордена Славы смогут бесплатно выбрать земельный участок для строительства жилья или ведения личного подсобного хозяйства.
Размер участка может составить до 20 соток в городах и до 40 соток в сельской местности. При этом предоставление земли будет проходить без проведения жеребьевки.
«Необходимы понятные и простые правила, которые помогут героям СВО и защитникам Отечества в полной мере реализовать свои права. Получить земельные участки не в “чистом поле”, а на территориях со сложившейся инфраструктурой, с возможностью подключения к коммунальным сетям — вот реальная поддержка, которую они заслужили», — отметил Евгений Люлин.
Также на комитете поддержали предложение об увеличении максимального размера земельных участков для выдающихся спортсменов — чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.
Сейчас предельный размер участка для этой категории составляет 15 соток. После принятия изменений он может увеличиться до 30 соток. Получить такую землю смогут спортсмены, которые являются уроженцами Нижегородской области или постоянно проживают на территории региона.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что на 36% снизился ввод жилья в Нижегородской области.