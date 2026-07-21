Герои России смогут бесплатно получать землю в Нижегородской области

«Необходимы понятные и простые правила, которые помогут героям СВО и защитникам Отечества в полной мере реализовать свои права. Получить земельные участки не в “чистом поле”, а на территориях со сложившейся инфраструктурой, с возможностью подключения к коммунальным сетям — вот реальная поддержка, которую они заслужили», — отметил Евгений Люлин.