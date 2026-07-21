Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал запуск криптокошелька Gram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров анонсировал запуск криптокошелька Gram, который будет доступен в приложении. Об этом он написал в личном Telegram-канале.
«Этим летом состоится крупнейший в истории человечества запуск некастодиального криптокошелька», — заявил Дуров.
Как сообщил Дуров, более миллиарда пользователей Telegram смогут осуществлять мгновенные транзакции, которые не будут облагаться комиссией. Криптокошелек будет встроен в приложение мессенджера. При этом сроки запуска новой функции и список криптовалют, которые будут поддерживаться в Gram, пока не уточняются.
Ранее KP.RU сообщал, что Telegram за сутки заблокировал около 70,5 тысячи групп и каналов. Напомним, что в феврале текущего года мессенджер был замедлен территории России Роскомнадзором.