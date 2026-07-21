Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал запуск криптокошелька Gram

Telegram летом запустит криптокошелек Gram, встроенный в приложение мессенджера.

Источник: Комсомольская правда

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров анонсировал запуск криптокошелька Gram, который будет доступен в приложении. Об этом он написал в личном Telegram-канале.

«Этим летом состоится крупнейший в истории человечества запуск некастодиального криптокошелька», — заявил Дуров.

Как сообщил Дуров, более миллиарда пользователей Telegram смогут осуществлять мгновенные транзакции, которые не будут облагаться комиссией. Криптокошелек будет встроен в приложение мессенджера. При этом сроки запуска новой функции и список криптовалют, которые будут поддерживаться в Gram, пока не уточняются.

Ранее KP.RU сообщал, что Telegram за сутки заблокировал около 70,5 тысячи групп и каналов. Напомним, что в феврале текущего года мессенджер был замедлен территории России Роскомнадзором.

Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше