Госдума обязала банки уведомлять клиентов о кредитах через Госуслуги

Госдума сегодня, 21 июля 2026 года, приняла закон, обязывающий банки уведомлять людей о кредитах через Госуслуги с 1 октября 2027 года. Волгоградские заемщики получат бесплатные сообщения о сумме, ставке и сроке возврата займа для защиты от мошенников.
Уведомление включает ставку на день подписания, сумму, срок возврата и возможность отказа в период охлаждения. Председатель думского комитета Анатолий Аксаков заявил, что оповещения станут заслоном для мошенников, оформляющих долги без согласия гражданина.
Банки и МФО заключат договоры с бюро кредитных историй. После получения данных о договоре бюро обязаны за 15 минут направить уведомление в личный кабинет заемщика через систему межведомственного взаимодействия.
Участие бюро безвозмездное, системы должны быть готовы к 1 июня 2027 года, — пишет «РИА».
Ранее Роспотребнадзор дал статистику обращений волгоградцев.