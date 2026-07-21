Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума обязала банки уведомлять клиентов о кредитах через Госуслуги

С 1 октября 2027 года волгоградцы получат защиту от кредитных мошенников.

Госдума сегодня, 21 июля 2026 года, приняла закон, обязывающий банки уведомлять людей о кредитах через Госуслуги с 1 октября 2027 года. Волгоградские заемщики получат бесплатные сообщения о сумме, ставке и сроке возврата займа для защиты от мошенников.

Уведомление включает ставку на день подписания, сумму, срок возврата и возможность отказа в период охлаждения. Председатель думского комитета Анатолий Аксаков заявил, что оповещения станут заслоном для мошенников, оформляющих долги без согласия гражданина.

Банки и МФО заключат договоры с бюро кредитных историй. После получения данных о договоре бюро обязаны за 15 минут направить уведомление в личный кабинет заемщика через систему межведомственного взаимодействия.

Участие бюро безвозмездное, системы должны быть готовы к 1 июня 2027 года, — пишет «РИА».

Ранее Роспотребнадзор дал статистику обращений волгоградцев.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше