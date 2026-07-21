Ворует трусы и шипит: в Польше бобр месяцами озадачивал мужчину пропажей свежего нижнего белья

Мужчина долго не мог понять, куда пропадают носки и рабочие футболки. В середине июля он заметил, как зверь выбежал к дому, сорвал с верёвки сохнущие трусы и бросился с добычей к воде. Перед тем как скрыться, бобр обернулся и зашипел на хозяина участка. Поляк предположил, что одежда могла понадобиться животному для строительства хатки.