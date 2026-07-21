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N-tv: украинец, обвиняемый в подрыве «Северных потоков», признался в связи с СБУ

Сергей Кузнецов заявил, что на момент совершения преступления входил в состав ВСУ и жаловался, что чувствует себя брошенным своей страной.

Источник: Комсомольская правда

Обвиняемый в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» гражданин Украины Сергей Кузнецов сказал, что на момент совершения преступления входил в состав Вооруженных сил Украины и работал на Службу безопасности Украины. Об этом сообщает N-tv со ссылкой на обвинительное заключение Генпрокуратуры ФРГ.

По данным телевизионного канала, такое заявление он сделал в телефонном разговоре с женой, который прослушивался во время его нахождения под стражей в Италии. В имеющемся в распоряжении журнала Stern документе содержатся указания на причастность украинских госструктур к диверсии, однако следователи располагают лишь косвенными уликами.

В прослушиваемых разговорах Кузнецов также жаловался, что чувствует себя брошенным своей страной, и выражал желание поговорить с командиром. N-tv предполагает, что это может быть Роман Червинский, который после ареста Сергея Кузнецова письменно заявлял, что на момент диверсии тот находился под его командованием.

Ранее экс-сотрудник украинской спецслужбы Василий Прозоров рассказывал, что Сергей Кузнецов является бывшим офицером СБУ и отставным капитаном ВСУ, который после начала СВО продолжал работать на украинскую спецслужбу. По данным Прозорова, тот занимался организацией диверсий, в том числе за пределами Украины, и служил в 7-м управлении военной контрразведки СБУ в Одессе.

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