N-tv: украинец, обвиняемый в подрыве «Северных потоков», признался в связи с СБУ

В прослушиваемых разговорах Кузнецов также жаловался, что чувствует себя брошенным своей страной, и выражал желание поговорить с командиром. N-tv предполагает, что это может быть Роман Червинский, который после ареста Сергея Кузнецова письменно заявлял, что на момент диверсии тот находился под его командованием.