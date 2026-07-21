В Нижнем Тагиле из-за ливней ухудшилось качество воды

Из-за мощных осадков, а также обильных дождей в Нижнем Тагиле ухудшилось качество питьевой воды. Виной всему увеличение объема стоков в водоемы. Об этом сообщает мэрия Нижнего Тагила.
Власти рассказали о качестве воды, поступающей из Верхне — Выйского водохранилища.
— Указанные неблагоприятные обстоятельства обусловили ухудшение качества воды на выходе к потребителю по показателям мутности и цветности, — сказано в сообщении. — «Водоканал» проводит гиперхлорирование питьевой воды на выходе в распределительную сеть. Предприятие будет чаще оценивать качество воды. В том числе на вирусологические и микробиологические показатели.
Власти уточняют, что водопроводная вода не опасна. Цвет воды и мутность указывают на снижение потребительских свойств. После прекращения осадков качество воды придет в норму.