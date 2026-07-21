Дума приняла закон об отказе в обратном выкупе российских компаний иностранцами

Госдума приняла закон, позволяющий отказывать ушедшим из РФ недружественным иностранным инвесторам в исполнении опциона на обратный выкуп проданных ими компаний. Такое ограничение может быть введено в судебном порядке при соблюдении ряда условий и независимо от того, обращался ли иностранный инвестор к новым российским владельцам по поводу выкупа.