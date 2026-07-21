Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дума приняла закон об отказе в обратном выкупе российских компаний иностранцами

Госдума приняла закон, позволяющий отказывать ушедшим из РФ недружественным иностранным инвесторам в исполнении опциона на обратный выкуп проданных ими компаний. Такое ограничение может быть введено в судебном порядке при соблюдении ряда условий и независимо от того, обращался ли иностранный инвестор к новым российским владельцам по поводу выкупа.

Госдума приняла закон, позволяющий отказывать ушедшим из РФ недружественным иностранным инвесторам в исполнении опциона на обратный выкуп проданных ими компаний. Такое ограничение может быть введено в судебном порядке при соблюдении ряда условий и независимо от того, обращался ли иностранный инвестор к новым российским владельцам по поводу выкупа.

Специалисты считают, что прекращение права на обратный выкуп не станет массовым: у многих иностранных инвесторов уже истекли или истекают сроки опционов (правкомиссия рекомендовала делать их двухлетними).

Однако ценность механизма для нынешних собственников заключается в возможности прекращения обязательств, которые могут ограничивать их права как владельцев: например, если договор с ушедшим иностранным инвестором содержал запрет продажи доли третьим лицам без согласия.

Подробности — в материале «Тариф ''Невозвратный''».

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше