Ученые впервые провели анализ ДНК Туринской плащаницы

Ученые полагают, что такое разнообразие связано с долгой историей плащаницы. На протяжении веков ее перевозили, хранили и демонстрировали верующим. Люди прикасались к ткани, рядом находились различные растения и животные, поэтому на ткани скопилось множество биологических следов, говорится в материале.