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Историко-художественный музей Калининграда продлил часы работы в летний период

Изменения касаются только главного здания музея на Клинической, 21.

Калининградский областной историко-художественный музей принял решение продлить часы работы в летний период. Об этом сообщила пресс-служба учреждения культуры.

«Теперь двери главного здания музея открыты для посетителей по четвергам и пятницам с 10:00 до 20:00 (касса до 19:00). Удлинённые часы работы — прекрасная возможность посетить музей после работы или учёбы, не торопясь насладиться выставками в вечернее время. Обратите внимание: изменения касаются только главного здания музея по адресу: ул. Клиническая, 21», — отмечается в сообщении КОИХМ.

Также в музее напомнили, что в обновлённом зале на втором этаже работает новая выставка «Калининградская область. История любви» (6+), посвящённая 80-летию самого западного региона России. «Экспозиция позволяет совершить эмоциональное путешествие не только в прошлое, но и знакомит с новейшей историей региона через личные судьбы калининградцев. Героев выставки объединяет созидательная любовь к Родине, семье, своему делу, родной культуре и вековым традициям Отечества», — отметили в КОИХМ, уточнив, что выставка продлится до конца 2026 года.

«Этот маленький рай»: в КОИХМ открылась выставка, посвященная 80-летию области.

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