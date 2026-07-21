Историко-художественный музей Калининграда продлил часы работы в летний период

Также в музее напомнили, что в обновлённом зале на втором этаже работает новая выставка «Калининградская область. История любви» (6+), посвящённая 80-летию самого западного региона России. «Экспозиция позволяет совершить эмоциональное путешествие не только в прошлое, но и знакомит с новейшей историей региона через личные судьбы калининградцев. Героев выставки объединяет созидательная любовь к Родине, семье, своему делу, родной культуре и вековым традициям Отечества», — отметили в КОИХМ, уточнив, что выставка продлится до конца 2026 года.