В США запустят новый сериал про Робокопа

Медиакорпорация Amazon MGM Studios покажет на своей платформе Prime Video новый сериал про робота-полицейского Алекса Мерфи. Проект состоит из восьми серий и является продолжением многолетней франшизы «Робокоп», основанной на фильме Пола Верхувена 1987 года. После выхода первого фильма было снято несколько продолжений и ремейков, два телесериала и два анимационных сериала. О сроках выхода в эфир нового сериала пока не сообщается.