Без бровей и ресниц: Появилось новое фото тяжелобольной Пугачёвой в Латвии

Несмотря на состояние здоровья, Алла Борисовна фотографируется с некоторыми. Одной из поклонниц удалось сделать совместное селфи, Пугачёва даже сняла свои большие тёмные очки и улыбалась в камеру. Певица позировала в светлом свободном джемпере и черной бейсболке, подняв руку к кепке и показывая чёрный маникюр. Пользователи в Сети пишут, что её не совсем хорошее состояние, несмотря на улыбку, выдаёт слишком уставший взгляд.