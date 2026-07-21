Астрономы выяснили, как 10 млрд лет назад «перевернулся» Млечный Путь

Исследование, представлено на Национальной астрономической конференции Королевского астрономического общества в Бирмингеме, описывает «переворот диска» Млечного Пути после лобового столкновения с карликовой галактикой, известной как Gaia Sausage. По оценке авторов, диск Млечного Пути мог постепенно развернуться более чем на 90 градусов, занимая положение, в котором мы наблюдаем его сегодня; на это, согласно моделям, уходили сотни миллионов лет.