Астрономы выяснили, как 10 млрд лет назад «перевернулся» Млечный Путь

Астрономы из Даремского университета пришли к выводу, что наша Галактика могла радикально изменить ориентацию из‑за столкновения с карликовой галактикой около 10 млрд лет назад, пишет The Guardian.
Исследование, представлено на Национальной астрономической конференции Королевского астрономического общества в Бирмингеме, описывает «переворот диска» Млечного Пути после лобового столкновения с карликовой галактикой, известной как Gaia Sausage. По оценке авторов, диск Млечного Пути мог постепенно развернуться более чем на 90 градусов, занимая положение, в котором мы наблюдаем его сегодня; на это, согласно моделям, уходили сотни миллионов лет.
Поводом для работы стала аномально медленная ротация звезд в гало Млечного Пути — разреженной сферической области вокруг галактического диска. Данные миссии Gaia показывают, что звезды диска вращаются вокруг центра Галактики со скоростью порядка 220 км/с, тогда как звезды гало — всего около 25 км/с, что давно считалось загадкой.
Используя суперкомпьютерные модели эволюции «похожих на Млечный Путь» галактик, команда показала: медленно вращающееся гало возникает именно в тех случаях, когда галактика переживает лобовое столкновение с крупной карликовой галактикой наподобие Gaia Sausage и затем проходит через фазу «переворота диска».
Столкновение с Gaia Sausage было впервые реконструировано в 2018 году. Тогда обнаружили звезды на вытянутых, «колбасообразных» орбитах, что указывало на разрушение карликовой галактики при ее пролете через центр Млечного Пути.
Сейчас это событие считается последним крупным слиянием в истории нашей Галактики: оно сформировало центральное утолщение (булж) и определяющим образом повлияло на структуру звездного гало.
По оценкам астрономов, Gaia Sausage, хотя и классифицируется как карликовая галактика, содержала звезды, газ и темную материю общей массой более 10 млрд солнечных масс.