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Жена блогера Вадима Иванова назвала причину его смерти

Причиной смерти фитнес-блогера Вадима Иванова, известного как Do4а, стала острая сердечная недостаточность.

Источник: РБК

Причиной смерти фитнес-блогера Вадима Иванова, известного как Do4а, стала острая сердечная недостаточность. Об этом ТАСС сообщила его жена Анна Иванова.

По ее словам, Иванов перенес три инфаркта, первый из которых произошел в 2017 году. «Несмотря на все усилия врачей, установку стентов, кардиостимулятора, принципиального улучшения добиться не удавалось. Были лишь временные улучшения, которые не меняли общую картину», — сказала собеседница агентства, добавив, что у мужа была диагностирована острая сердечная недостаточность.

По словам женщины, ее муж уже обследовался для пересадки сердца, но «времени не хватило готовился к ней».

Вадим Иванов умер 20 июля в возрасте 37 лет. Прощание с ним состоится 22 июля в Санкт-Петербурге.

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