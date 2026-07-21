Жена блогера Вадима Иванова назвала причину его смерти

По ее словам, Иванов перенес три инфаркта, первый из которых произошел в 2017 году. «Несмотря на все усилия врачей, установку стентов, кардиостимулятора, принципиального улучшения добиться не удавалось. Были лишь временные улучшения, которые не меняли общую картину», — сказала собеседница агентства, добавив, что у мужа была диагностирована острая сердечная недостаточность.