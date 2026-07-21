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В Азовском море туристы встретили гигантских медуз

Ученый объяснил, почему медузы в Крыму появились раньше обычного.

Источник: Комсомольская правда

В этом году «медузное нашествие» в Крыму началось с опережением графика. Обычно туристы сталкивались с этой проблемой лишь в августе, однако уже в июне отдыхающие заметили первые «кисельные берега». А сейчас в Азовском море появляются особи необычно крупных размеров. В интернете набирает популярность видео, на котором парень держит в руках огромную студенистую медузу с длинными щупальцами. Как пояснил кандидат биологических наук, преподаватель КФУ имени Вернадского Владимир Подопригора, на кадрах — корнерот, самый крупный вид медуз, обитающий в Черном и Азовском морях. Об этом сообщает «КП-Крым».

Несмотря на пугающий вид, смертельной угрозы для человека корнерот не представляет, но может оставить ожоги. Как пояснил ученый, главная опасность — контакт со стрекательными клетками на щупальцах, который вызывает болезненное раздражение, похожее на ожог крапивой. Особенно осторожными стоит быть аллергикам, а также избегать прикосновений к выброшенным на берег медузам — их стрекательные клетки сохраняют способность жалить даже после гибели. При ожоге нужно промыть место пресной водой и обратиться за медицинской помощью.

Массовое появление медуз в Азовском море наблюдается уже несколько лет подряд. По словам Владимира Подопригоры, для текущего сезона это абсолютно нормально. В Азовском море нашествие всегда происходит раньше, чем в Черном. Как отметил глава Росрыболовства Илья Шестаков, если в середине 2000-х соленость составляла около девяти промилле, то к 2024 году она увеличилась почти до 15, приблизившись к уровню Черного моря. Это создало благоприятные условия для размножения корнеротов, которые мигрируют через Керченский пролив. Кроме того, теплая зима способствовала активному размножению полипов, поэтому в этом году медузы появились на две недели раньше обычного.

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