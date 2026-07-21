В Азовском море туристы встретили гигантских медуз

Массовое появление медуз в Азовском море наблюдается уже несколько лет подряд. По словам Владимира Подопригоры, для текущего сезона это абсолютно нормально. В Азовском море нашествие всегда происходит раньше, чем в Черном. Как отметил глава Росрыболовства Илья Шестаков, если в середине 2000-х соленость составляла около девяти промилле, то к 2024 году она увеличилась почти до 15, приблизившись к уровню Черного моря. Это создало благоприятные условия для размножения корнеротов, которые мигрируют через Керченский пролив. Кроме того, теплая зима способствовала активному размножению полипов, поэтому в этом году медузы появились на две недели раньше обычного.