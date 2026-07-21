Суд Москвы начал рассмотрение дела израильского хирурга о торговле органами

Затем Борис Вольфман встречал их в аэропорту Стамбула или Тель-Авива и сопровождал до косовской клиники Medicus. В операциях он участия не принимал. Зато уговаривал россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, продать свои почки за €10 тыс. или €18 тыс. (клиентам пересадка обходилась в €80 тыс.). Из слов прокурора можно было понять, что обещанные деньги донорам выплачивались и уже после операции их сопровождали до границы, покупая билеты и бронируя гостиницы. Этим снова занимался Борис Вольфман.