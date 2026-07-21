Уникальную праздничную программу подготовили в Кронштадте ко Дню ВМФ

Филиал Центрального военно-морского музея «Кронштадтская крепость» тоже готовит выставки. 25 июля откроют экспозиции к 330-летию ВМФ и 120-летию подводного флота. 26 июля представят выставку военно-морской формы и картин художников-маринистов. Также в музее можно увидеть коллекцию моделей парусников из дерева, пластика, соломы и овса. Вход на выставки будет бесплатным.