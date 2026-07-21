На главном фасаде дома на Комсомольской в Калининграде восстановят исторический декор

На главном фасаде дома на улице Комсомольской в Калининграде восстановят исторический декор. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального Фонда капремонта.
Жилой дом располагается на Комсомольской, 54−56. Главный фасад полностью лишился исторического декора — элементы остались только на торце здания.
Весь декор с торца мы продублируем на главном фасаде. Перенесём туда картуши, оконные обрамления с лепными элементами, пилястры с включениями из гребёнки, — рассказали в фонде.
Специалисты выполняют 3D-сканирование элементов, сохранившихся на торце. Затем создадут модели, по которым изготовят форму и отольют новый декор.
Многоквартирный дом построили на Луизен Аллее в Кёнигсберге в 1927 году. К ремонту исторического здания на Комсомольской приступили в марте.
Работы выполняет ООО «Лестер» за 19,7 миллиона рублей. Ранее ремонтом здания занималась организация «Асгард» за 18,3 миллиона рублей. Компания приступила к ремонту дворового фасада, однако контракт с ней расторгли.
Фото: телеграм-канал регионального Фонда капремонта.