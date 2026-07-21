Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На главном фасаде дома на Комсомольской в Калининграде восстановят исторический декор

Такие же элементы располагаются на торце здания.

На главном фасаде дома на улице Комсомольской в Калининграде восстановят исторический декор. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального Фонда капремонта.

Жилой дом располагается на Комсомольской, 54−56. Главный фасад полностью лишился исторического декора — элементы остались только на торце здания.

Весь декор с торца мы продублируем на главном фасаде. Перенесём туда картуши, оконные обрамления с лепными элементами, пилястры с включениями из гребёнки, — рассказали в фонде.

Специалисты выполняют 3D-сканирование элементов, сохранившихся на торце. Затем создадут модели, по которым изготовят форму и отольют новый декор.

Многоквартирный дом построили на Луизен Аллее в Кёнигсберге в 1927 году. К ремонту исторического здания на Комсомольской приступили в марте.

Работы выполняет ООО «Лестер» за 19,7 миллиона рублей. Ранее ремонтом здания занималась организация «Асгард» за 18,3 миллиона рублей. Компания приступила к ремонту дворового фасада, однако контракт с ней расторгли.

Фото: телеграм-канал регионального Фонда капремонта.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше