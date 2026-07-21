Ведущая Барановская показала усыпанное волдырями лицо и опухшие губы

Российская телеведущая Юлия Барановская опубликовала видеозапись, на которой показала покрытое крупными волдырями лицо и опухшие губы. Она объяснила, что столкнулась с последствиями укусов комаров.
— Если я вчера думала, что отекшая губа, это страшно, то сегодня просто… Это я просто вижу глазом даже. Треш! Это укусы. А с этой стороны просто вот так надулось. Даже улыбаться не могу. Кто-то параллельно в эту минуту меня кусает за ногу, — рассказала Барановская в личном блоге.
Ведущая добавила, что вместе с сыновьями отправилась исследовать Толбачинский вулканический массив, расположенный на Камчатском полуострове. По словам Барановской, они жили в Толбачинском доле четыре дня и три ночи.
17 июля поклонники испугались за здоровье и физическое состояние российской актрисы Юлии Высоцкой после того, как она опубликовала в соцсетях фотографию без каких-либо фильтров. Кроме того, некоторые пользователи Сети заявили, что артистке уже «пора ухаживать за собой», поскольку «возраст берет свое», а также отметили, что у нее «руки как у мумии».