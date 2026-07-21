Ведущая Барановская показала усыпанное волдырями лицо и опухшие губы

— Если я вчера думала, что отекшая губа, это страшно, то сегодня просто… Это я просто вижу глазом даже. Треш! Это укусы. А с этой стороны просто вот так надулось. Даже улыбаться не могу. Кто-то параллельно в эту минуту меня кусает за ногу, — рассказала Барановская в личном блоге.