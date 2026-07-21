В «Артеке» готовятся принимать 4250 детей в месяц

«Артек» всегда готов распахнуть свои двери для ребят. Уже сегодня мы способны принять до двух тысяч детей — и сделаем это в любой момент. А при поддержке министерства просвещения и педагогических вузов в течение полутора‑двух месяцев уверенно выйдем на плановую цифру — 4 250 ребят", — сказал он.
При этом в условиях, когда центр временно приостановил работу 7-й смены, важно сохранить уникальный коллектив, решение этой задачи ведется совместно с министерством просвещения, подчеркнул руководитель детского центра.
Ранее во вторник глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на площадке лагеря «Солнечный» в МДЦ «Артек» сделал заявление, что инфраструктура лагеря подготовлена к заезду ребят. Школьники смогут вернуться в центр, когда позволит ситуация, уточнил он.
22 июня в связи с временной приостановкой детского отдыха в Крыму был организован плановый вывоз детей из МДЦ «Артек». Согласно указу главы РК Сергея Аксенова, бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей приостановлены до 1 сентября 2026 года. Вывоз детей из «Артека» после приостановки работы лагерей в Крыму завершен 26 июня.