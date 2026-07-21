В «Артеке» готовятся принимать 4250 детей в месяц

«Артек» всегда готов распахнуть свои двери для ребят. Уже сегодня мы способны принять до двух тысяч детей — и сделаем это в любой момент. А при поддержке министерства просвещения и педагогических вузов в течение полутора‑двух месяцев уверенно выйдем на плановую цифру — 4 250 ребят", — сказал он.