Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Артеке» готовятся принимать 4250 детей в месяц

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости Крым. В Международном детском центре «Артек» готовятся принимать 4250 детей в месяц. Об этом со ссылкой на директора центра Константина Федоренко пишет РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Артек» всегда готов распахнуть свои двери для ребят. Уже сегодня мы способны принять до двух тысяч детей — и сделаем это в любой момент. А при поддержке министерства просвещения и педагогических вузов в течение полутора‑двух месяцев уверенно выйдем на плановую цифру — 4 250 ребят", — сказал он.

При этом в условиях, когда центр временно приостановил работу 7-й смены, важно сохранить уникальный коллектив, решение этой задачи ведется совместно с министерством просвещения, подчеркнул руководитель детского центра.

Ранее во вторник глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на площадке лагеря «Солнечный» в МДЦ «Артек» сделал заявление, что инфраструктура лагеря подготовлена к заезду ребят. Школьники смогут вернуться в центр, когда позволит ситуация, уточнил он.

22 июня в связи с временной приостановкой детского отдыха в Крыму был организован плановый вывоз детей из МДЦ «Артек». Согласно указу главы РК Сергея Аксенова, бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей приостановлены до 1 сентября 2026 года. Вывоз детей из «Артека» после приостановки работы лагерей в Крыму завершен 26 июня.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше