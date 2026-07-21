Более 150 новых школьных автобусов выйдут на маршруты в 2026 году

Среди новых автобусов модели от МАЗ, в том числе и с подъемниками для детей с инвалидностью. Минский автозавод уже не первый год производит школьную модификацию на базе модели МАЗ 257. Как правило, в них есть 29 мест для школьников и еще два — для сопровождающих. Эти автобусы работают на дизтопливе.