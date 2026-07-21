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Более 150 новых школьных автобусов выйдут на маршруты в 2026 году

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Парк школьных автобусов в этом году будет пополнен, сообщило Министерство образования Беларуси.

Источник: Sputnik.by

«В 2026 году на дороги выйдут 155 новеньких школьных автобусов», — пояснили в ведомстве.

Первая партия техники уже поступила в автопарки школ — 26 автобусов. В том числе, 10 из них поступили в Брестскую область, восемь — в Витебскую, четыре — в Минскую. Скоро ожидаются поставки и в другие регионы.

Среди новых автобусов модели от МАЗ, в том числе и с подъемниками для детей с инвалидностью. Минский автозавод уже не первый год производит школьную модификацию на базе модели МАЗ 257. Как правило, в них есть 29 мест для школьников и еще два — для сопровождающих. Эти автобусы работают на дизтопливе.

Также на выставке «Белагро-2026» был представлен и другой новый школьный автобус белорусского производства «Неман-420432» от МЗКТ с дизельным двигателем. Салон рассчитан на 28 сидячих мест для детей и два для сопровождающих.

Ранее в Минобразования сообщили, что в новом учебном году за парты сядут 1,025 миллиона детей, в том числе 87,5 тысячи ребят пойдут в школу впервые.