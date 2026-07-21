Причиной смерти актера Дмитрия Поднозова стала онкология

Актер скончался в понедельник, 20 июля. Ему было 64 года. Дата и время прощания с актером станут известны позднее. О смерти сообщили в театре «Особняк». В учреждении также подтвердили, что последние шесть месяцев актер боролся с онкологией. В театре заверили, что на протяжении этого тяжелого пути Поднозов держался и оставался сильным до самого конца.