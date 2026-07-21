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Причиной смерти актера Дмитрия Поднозова стала онкология

Актер и руководитель петербургского драматического театра «Особняк» Дмитрий Поднозов скончался из-за онкологического заболевания. Об этом рассказали близкие артиста.

Актер и руководитель петербургского драматического театра «Особняк» Дмитрий Поднозов скончался из-за онкологического заболевания. Об этом рассказали близкие артиста.

— Причиной смерти стало онкологическое заболевание, — приводят слова человека из окружения Поднозова в материале ТАСС.

Актер скончался в понедельник, 20 июля. Ему было 64 года. Дата и время прощания с актером станут известны позднее. О смерти сообщили в театре «Особняк». В учреждении также подтвердили, что последние шесть месяцев актер боролся с онкологией. В театре заверили, что на протяжении этого тяжелого пути Поднозов держался и оставался сильным до самого конца.

23 декабря 2025 года у Дмитрия Поднозова выявили рак легких с метастазами в головной мозг. 7 июня супруга Поднозова Алиса Олейник сообщила, что он находится в реанимации в тяжелом состоянии. После диагноза все спектакли с участием Поднозова на ближайшие полгода были отменены. В связи с произошедшим театр обращался за помощью, открыв сбор средств на лечение и реабилитацию актера.

Поднозов известен по сериалам «Тайны следствия» и «Литейный».