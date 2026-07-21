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В Багратионовске 19-летняя девушка заглянула в гости к родителям и оказалась в больнице со сломанными рёбрами

Во время ссоры отчим ударил её по лицу, а затем несколько раз пнул.

Источник: Клопс.ru

В Багратионовске семейный конфликт закончился для 19-летней девушки переломом рёбер. Об этом пресс-служба регионального УМВД пишет в своей группе во «ВКонтакте» во вторник, 21 июля.

По данным полиции, жительница области пришла в гости к родителям и поссорилась с 59-летним отчимом. Мужчина ударил падчерицу по лицу, а когда она упала, несколько раз пнул. Девушке пришлось обратиться за медицинской помощью, полученные травмы эксперты отнесли к вреду здоровью средней тяжести.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Ему грозит до трёх лет лишения свободы.

В Гвардейском районе пьяный мужчина избил 13-летнюю падчерицу. Суд назначил ему несколько месяцев исправительных работ.