В Багратионовске 19-летняя девушка заглянула в гости к родителям и оказалась в больнице со сломанными рёбрами

По данным полиции, жительница области пришла в гости к родителям и поссорилась с 59-летним отчимом. Мужчина ударил падчерицу по лицу, а когда она упала, несколько раз пнул. Девушке пришлось обратиться за медицинской помощью, полученные травмы эксперты отнесли к вреду здоровью средней тяжести.